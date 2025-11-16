TOKİ başvurunuz olumlu değerlendirilememiştir ne demek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını duyurduğu 500 bin sosyal konut projesi için başvuru işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar, başvurularını e-Devlet aracılığıyla kolayca tamamlayabiliyor. Peki "TOKİ başvurunuz olumlu değerlendirilememiştir" ifadesi tam olarak neyi ifade ediyor?

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konutu kapsayan yeni projesine başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. Başvuru işlemleri, 10-14 Kasım tarihlerinde T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılabiliyor. Bu tarihlerden sonra, 15 Kasım – 19 Aralık tarihleri arasında başvuru süreci tüm vatandaşlara açık hale geliyor. Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura işlemleri ise 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.

"BAŞVURU DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR" NE ANLAMA GELİR?

TOKİ ekranında görülen "Başvuru durumu değerlendiriliyor" ifadesi, başvurunun sisteme ulaştığını ve inceleme sürecinin sürdüğünü belirtir. Bu aşamada kişinin kimlik bilgileri, projeye uygunluk kriterleri ve başvuru ücretinin yatırılıp yatırılmadığı ayrıntılı şekilde kontrol edilir. İl ve ilçe bazlı inceleme yapıldığından süreç adım adım ilerleyebilir.

Değerlendirme olumlu sonuçlandığında başvuru sahibine banka tarafından bir SMS gönderilir. Bu mesajda kişiye özel hesap numarası ile birlikte yatırılması gereken 5 bin TL tutarındaki başvuru bedeli bilgisi yer alır. SMS geldikten sonra yaklaşık 3 günlük ödeme süresi bulunur; ödeme yapılmadığında başvuru geçersiz sayılır.

"BAŞVURUNUZ OLUMLU DEĞERLENDİRİLEMEMİŞTİR" NE DEMEK?

TOKİ başvurusunun olumsuz değerlendirilmesi durumunda vatandaşlar,internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalarından bilgi alabilirler.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından Aralık ayı boyunca değerlendirme süreci devam edecek. Taleplerin sistemdeki incelemelerinin ardından ilk kura çekilişlerinin Aralık ayının son haftasında yapılması planlanıyor.

Başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle değerlendirme süresi şehirden şehre değişebilir. TOKİ, bu süreçte oluşabilecek gecikmelerin normal olduğunu belirterek vatandaşların başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden "TOKİ Başvuru Listesi" ekranından takip etmelerini öneriyor.