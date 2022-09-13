Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaştı. TOKİ'ye başvuracak vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuruları son gün ne zaman? 2022 TOKİ başvuru tarihleri! TOKİ 2022 son gün ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ başvuruları son gün ne zaman? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da başladı. Milyonlarca kişi sosyal konut projesinin detaylarını beklerken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaştı. TOKİ 2022 başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, TOKİ başvuruları son gün ne zaman? 2022 TOKİ başvuru tarihleri! TOKİ 2022 son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOKİ BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

2022 TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ!

Milyonların heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan TOKİ projesinebaşvurular 14 Eylül Çarşamba günü başlayacak 31 Ekim tarihine kadar devam edecektir. E-devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ 2022 SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ 2022 başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecektir. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim tarihinde sona erecektir.