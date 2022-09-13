TOKİ başvuruları son gün ne zaman? 2022 TOKİ başvuru tarihleri! TOKİ 2022 son gün ne zaman?
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Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaştı. TOKİ'ye başvuracak vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuruları son gün ne zaman? 2022 TOKİ başvuru tarihleri! TOKİ 2022 son gün ne zaman? İşte detaylar...
TOKİ başvuruları son gün ne zaman? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da başladı. Milyonlarca kişi sosyal konut projesinin detaylarını beklerken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaştı. TOKİ 2022 başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, TOKİ başvuruları son gün ne zaman? 2022 TOKİ başvuru tarihleri! TOKİ 2022 son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü de İzmir'de inşa edeceğiz. 2+1 konutlar 608 bin TL, 3+1 konutlar ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak." ifadelerini kullandı.
Milyonların heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan TOKİ projesinebaşvurular 14 Eylül Çarşamba günü başlayacak 31 Ekim tarihine kadar devam edecektir. E-devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.
TOKİ 2022 başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecektir. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim tarihinde sona erecektir.