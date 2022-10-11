14 Eylül'de başlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve e-devlet üzerinden başvuru yaparak 500 TL başvuru parası ödeyen dar gelirli vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman sonuçlanacak? TOKİ Kura çekimleri ne zaman ve nerede yapılacak? 500 TL başvuru parası geri verilecek mi?

TOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi

Hane geliri İstanbul'da 18 bin, diğer illerde 16 bin TL'nin altında olan vatandaşları başvurabildiği TOKİ konutları için başvuru süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 2+1 ve 3+1 konutlar için vatandaşlar 240 aya kadar taksit yapabilecek, taksit tutarları memur maaşları ile güncellenecek. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman sonuçlanacak? TOKİ Kura çekimleri ne zaman ve nerede yapılacak? 500 TL başvuru parası geri verilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

TOKİ sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihten önce başvuruların sonuçlanması mümkün görünmüyor.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında TOKİ sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOKİ kuralarına da değinen Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

Bununla birlikte Bakan Kurum kura çekimleri ile ilgili olarak "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." İfadelerini kullandı.

500 TL BAŞVURU PARASI GERİ VERİLECEK Mİ?

TOKİ başvuruları sırasında başvuru ücreti olarak 500 TL ödüyor. Ancak kura çekimlerinde adı çıkmayan vatandaşlara bu ödedikleri 500 TL başvuru parası kişinin IBAN adresine geri gönderilecek.

TOKİ ÖDEME PLANI 2022

2+1 konutların fiyatları 608 bin TL olarak belirtilirken, aylık ödemeler 2 bin 280 TL'den başlayacak. 240 aya (20 yıl) kadar vade yapılabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlarda aylık geri ödeme 3 bin 187 TL'den başlarken vade yine 240 aya (20 yıl) kadar uzayabilecek.

Bununla birlikte bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.