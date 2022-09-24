Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan sosyal konut projesinin detayları birçok kişinin merak ettiği bir soru haline geldi. TOKİ başvuruları ne zaman son bulacak? Ve TOKİ başvuruları için son tarih ne zaman? Soruları da bu sorular arasında yer alıyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman son bulacak? TOKİ başvuruları için son tarih ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman sona eriyor?

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TOKİ başvuruları ne zaman son bulacak? Sorusu, özellikle başvuruların başlamasının ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor. Canlı yayında detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ başvuruları ne zaman son bulacak? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman son bulacak? TOKİ başvuruları için son tarih ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman sona eriyor?

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SON BULACAK?

Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. 14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurular ise 28 Ekim tarihinde sona eriyor.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ EVLERİ PEŞİN ALINIR MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için kampanya yapılacağını duyurmuştu. Daha sonra konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu.

"TOKİ'den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, ev veya işyeri geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıldığını duyurdu.