Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanan TOKİ sosyal konut projesinin detaylarının ardından birçok kişi TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak? Ve TOKİ başvuruları açıklanma tarihi ne zaman? Sorularını merak ediyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuruları açıklanma tarihi ne zaman? TOKİ sosyal konut projesi başvuru açıklanma tarihi ne zaman?

TOKİ cayma hakkı var mı? TOKİ parayı ödeyemeyince ne olacak?

TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak? Sorusu, özellikle de TOKİ'den yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. Gerçekleştirilen canlı yayının ardından birçok konuyu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuruları açıklanma tarihi ne zaman? TOKİ sosyal konut projesi başvuru açıklanma tarihi ne zaman?

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"TOKİ Başkanı Ömer Bulut merak edilen soruları cevapladı. TOKİ başvuruları açıklanma tarihine dair şu açıklamalarda bulundu;

608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılacağı tarihte, resmi web sitesi üzerinden duyuru yapılacaktır.

EVİ OLAN ARSAYA BAŞVURABİLİR Mİ? (TOKİ)

TOKİ başkanı konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı. O sorular arasında Evi olan arsaya başvurabilir mi? Sorusu da yer alıyordu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut soruyu şu şekilde yanıtladı;

"Evi olan arsaya başvuru yapamıyor. Arsası olan eve başvurabilir. Hem konut hem arsa için başvuru yapılamaz. Herhangi bir yerde imarlı arsası olan da başvuramaz." Şeklinde açıkladı.

TOKİ EVİ SATILIR MI, KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ Başkanı Bulut'un TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? Sorusu için açıklaması şöyle:

Evin ödemesi bitmeden satamazsınız. Borcunu kapatma imkanı vermedikçe borcunu kapatıp yine satamaz. 3-4 yıl boyunca borcunu kapatsa da satış yapma hakkını elinden alacağız. Alan kişi kiraya verebilir. Şeklinde soruyu yanıtladı.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.