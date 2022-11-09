Binlerce kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarihler, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu. 5 milyon 135 bin yurttaşın başvuru yaptığı TOKİ'nin sonuçları bekleniyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ projesinde yapılan başvuru sayısı milyonları aştı. TOKİ sosyal konut projesinde 20 yıla kadar vadelerde ev sahibi olacak kişiler kura sonucu ile belirlenecek. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut konuya dair şu sözleri söyledi

"Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz. 31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak. Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır. Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda" dedi.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA!