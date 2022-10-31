TOKİ konut başvurularında sona gelindi. e-Devlet ve ilgili bankalar aracılığı ile alınan başvurularda gözler artık kura sonuçlarında. Öte yandan halen başvuruda bulunmamış olan kişiler "TOKİ son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvuruları bitti mi? TOKİ konut ve arsa başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı? .

Sosyal konut projesinde başvurular için son gün! İşte kalem kalem tüm detaylar

Milyonlarca kişinin katılım sağladığı TOKİ çekilişinde başvuru sürecinin sonuna gelindi. Peki, TOKİ başvuruları bitti mi? TOKİ konut ve arsa başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bulut, TOKİ kura tarihi ile ilgili olarak ''Şu ana kadar projeye 7,5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvurular 14 Eylül'den itibaren alınmaya başladı. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile devam eden başvuru süreci 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de bitecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)