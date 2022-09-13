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TOKİ başvuru ücretleri ne kadar? İşte 2022 TOKİ başvuru ücretleri!

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TOKİ başvuru ücretleri ne kadar? İşte 2022 TOKİ başvuru ücretleri!

13 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen TOKİ etkinliği ile birlikte vatandaşlar TOKİ başvuru ücretleri ne kadar? Sorusunu merak etmeye başladı. Birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan TOKİ başvuru ücretleri ne kadar? İşte 2022 TOKİ başvuru ücretleri!

TOKİ başvuru ücretleri, TOKİ'ye başvuracak olan insanlar tarafından merak edilen konulardan bir tanesidir. TOKİ başvuru ücretleri ne kadar? Sorusu, 13 Eylül Salı tarihinin gelmesi ile birlikte daha fazla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan konut projesi. Bugün 14:00'da açıklanacak. Peki, TOKİ başvuru ücretleri ne kadar? İşte 2022 TOKİ başvuru ücretleri!

TOKİ sosyal konut başvuru bedelinin 1000-2000 TL arasında olması bekleniyor. İlerleyen günlerde bu rakam netleşecek ve kesinlik kazanacaktır. Fiyatlar evlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat 3+1 evler için TOKİ resmi sitesinde yer alan fiyatlar şu şekilde;

"3+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000'in altında olan yerlerde ₺4.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺6.000 alınacaktır." şeklinde belirtilmiştir.

Vatandaşların heyecanla beklediği TOKİ sosyal konu projesi 13 Eylül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile başlayacak. TOKİ'ye başvurmak isteyenler ise TOKİ sosyal konut projesinin ne zaman olacağını merak ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Twitter hesabında yaptığı açıklama şöyle oldu; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" TOKİ sosyal konut projesi açıklaması 13 Eylül Salı günü saat 14:00'da yapılacak.

Yapılacak olan proje il sınırlarında en az 1 yıl boyunca ikamet eden aynı ilin nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ inşaatları ne zaman başlayacak? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ inşaatları başlama tarihi!TOKİ inşaatları ne zaman başlayacak? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ inşaatları başlama tarihi!
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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