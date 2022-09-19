Ev ve kira fiyatlarındaki artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ başvuru ücretleri iade ediliyor mu? TOKİ başvuru ücreti geri yatırılacak mı? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Başvuru yapacak vatandaşların akıllarında olan sorulardan birisi ise TOKİ başvuru ücretleri iade ediliyor mu? TOKİ başvuru ücreti geri yatırılacak mı? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLİYOR MU?

TOKİ başvuru ücreti IBAN ile geri yatırılacak. TOKİ kura çekimlerinin ardından sonuçlanan kura çekiminde kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edileceği belirtildi.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ EV VE ARSA SAYISI KAÇ ADET OLACAK?

13 Eylül Salı günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projesi ile ilgili verdiği bilgilerde kaç ev ve kaç arsa satılacağını da söyledi. TOKİ sosyal konut projesinde 500 bin sosyal konut satılırken, 250 bin imarlı arsa satılacak.

TOKİ KAÇ DÜKKAN SATILACAK?

13 Eylül günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinde 50 bin iş yeri satışa çıkacak.