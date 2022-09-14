TOKİ sosyal konut projesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında birçok soruyu cevaplandırılması ile gündeme gelmişti. Ev sahibi olmak isteyen birçok kişinin ilgisini çeken projede bazı vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? ve TOKİ başvuru ücreti geri alma mümkün mü? Sorularını merak ediyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru ücreti geri alma mümkün mü?

TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? Sorusu, detayların açıklanmasının ardından birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir konu oldu. Vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? Sorusunun yanıtlarını arıyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru ücreti geri alma mümkün mü? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ GERİ ALINIYOR MU?

Belirlenen miktar IBAN adresi aracılığı ile birlikte ödeme işlemi gerçekleştirilecek. TOKİ için gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından sonuçlanan kura çekiminde kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecektir.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. "Sözlerinin ardından şu sözleri söyleyerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı; "Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."