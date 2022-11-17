Geçtiğimiz günlerde başlayan TOKİ kura çekim işlemleri etap etap gerçekleştirilirken bir yandan da TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl alınır? Soruları merak edilmeye başlandı. TOKİ için başvuruda bulunan birçok kişi TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl alınır? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ ücret iadesi işlemi nasıl yapılır? TOKİ'ye ödenen başvuru parası nasıl geri alınır?

Son Dakika! Sosyal konut projesinde 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin kura çekilişleri etap etap olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Gerçekleştirilmeye başlanan kura çekimlerinin ardından en çok merak edilen sorulardan birisi de TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl alınır? Sorusu oldu. Peki, TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ ücret iadesi işlemi nasıl yapılır? TOKİ'ye ödenen başvuru parası nasıl geri alınır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ tarafından konuya ilişkin gerçekleştirilen açıklama şu şekilde;

"Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir."

TOKİ KURA TAKVİMİ

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

18 Kasım: Gaziantep 1.124 konut.

19 Kasım: Gaziantep 700 konut

20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut