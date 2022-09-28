Dar gelirli aileler ve kişiler için hazırlanmakta olan sosyal konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması ile birlikte birçok vatandaş başvuruda bulundu. Yapılan başvuruların ve yatırılan güvence bedelinin ardından vatandaşlar TOKİ Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak etmeye başladı. Merak edilen bir diğer soru ise TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusu oldu. Peki, TOKİ Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılac

TOKİ başvurularının açıklanma tarihi, birçok kişinin güvence bedelinin yatırmasının ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları belli olan projeye başvuran kişi sayısı ise her geçen gün hızla artıyor. Başvuru gerçekleştiren kişiler, TOKİ Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında, 2022'nin kasım ayında kısım kısım başlayacak olan kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sona ereceğini merak eden vatandaşlara duyurdu.

TOKİ BAŞVURU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Milyonların heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan TOKİ projesine başvurular 14 Eylül Çarşamba günü başlayacak 31 Ekim tarihine kadar devam edecektir. E-devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ GERİ ÖDENİYOR MU?

TOKİ sosyal konut başvuru bedelleri kuradan 5 iş günü sonra iade edilecek.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.