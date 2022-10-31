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TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ başvuruları bugün son mu?

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TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ başvuruları bugün son mu?

Ev fiyatları ve kira fiyatlarındaki artması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları yaklaşık 1 ay önce başlamıştı. Ucuz fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise TOKİ başvurusunu gerçekleştirdi. Merak edilenler arasında ise TOKİ başvuru son gün ne zaman? sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ başvurular

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TOKİ başvuru son gün ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları yaklaşık 1 ay önce başlamıştı. Ucuz fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise TOKİ başvurusunu gerçekleştirdi. Başvuru yapmayan vatandaşlar ise TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ başvuruları bugün son mu? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ başvuruları hakkında merak edilenler...

TOKİ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

14 Eylül tarihinde başlayan TOKİ başvuruları E- devlet üzerinden 28 Ekim tarihinde son bulmuştu. Banka aracılığı ile yapılacak başvuruların son tarihi ise 31 Ekim olarak duyuruldu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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