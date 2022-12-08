TOKİ kura çekimlerinin başlaması ile birlikte vatandaşlar tarafından kura sonuçları heyecanla takip ediliyor. Kuraların çekiliş işlemleri etap etap gerçekleştirilirken TOKİ Başvuru parası nasıl alınır? Sorusu merak ediliyor. Peki, TOKİ Başvuru parası nasıl alınır? TOKİ Başvuru parası alma işlemi nasıl yapılır? TOKİ ödemesi geri alma işlemi!

TOKİ Başvuru parası nasıl alınır? Sorusu, TOKİ kuralarının gerçekleştirilmesi ile birlikte birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu ve TOKİ Başvuru parası alma işlemi nasıl yapılır? Sorusu ile birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ Başvuru parası nasıl alınır? TOKİ Başvuru parası alma işlemi nasıl yapılır? TOKİ ödemesi geri alma işlemi!

TOKİ BAŞVURU PARASI NASIL ALINIR?

TOKİ tarafından konuya ilişkin gerçekleştirilen açıklama şu şekilde;

"Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir."

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

Tuzla TOKİ kura çekimi Şubat ayında çekilmesi planlanıyor. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bulunan İstanbul Tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın Şubat ayı içerisinde çekilmesi planlanmaktadır. Kura tarihi ile ilgili netlik kazanınca bilgilendirme yapılacaktır.

TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

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