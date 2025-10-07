TOKİ BAŞVURU EKRANI: 2025 TOKİ 250- 500 Bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı? TOKİ başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Dar gelirli ailelere uygun fiyatlı konut imkanı sunan projeyle ilgili başvuru süreçleri, kontenjan dağılımı ve ödeme koşulları hakkında detaylar merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek sosyal konut projelerine dikkat çeken Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız koordinasyonunda 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşaatına başlıyoruz. Şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz ile 3 ve üzeri çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrılacak" ifadelerini kullandı.

TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ise önümüzdeki günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulacak.

KİRALIK KONUTLAR DA OLACAK MI?

500 Bin Sosyal Konut Projesi, birçok yeniliği de beraberinde getirecek. TOKİ'nin İstanbul'da ilk kez hayata geçireceği "kiralık konut projesi" bu yenilikler arasında yer alıyor.

Daha önce 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ve 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi / İlk Evim, İlk Evim Arsa / İlk Evim İş Yeri" gibi önemli projeleri hayata geçiren TOKİ, bugüne kadar toplam 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa etti. Şu anda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun yapım çalışmaları da devam ediyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ sosyal konut projesi ile 81 ilde vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olması hedefleniyor. Projede, şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler, en az 3 çocuklu aileler ve engellilere özel kontenjanlar ayrılacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden veya belirlenen bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Hak sahipleri kura ile belirlenecek. Projeye dair tüm detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

E-Devlet Üzerinden: TOKİ'nin sosyal konut projeleri için başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir. e-Devlet hesabınız varsa kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Belirlenen Bankalar: TOKİ'nin resmi olarak anlaşmalı olduğu bazı bankalar aracılığıyla da başvurular alınır. Genellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankaları bu işlemi yürütür.

Başvuru dönemleri ve detayları TOKİ veya ilgili kurumlar tarafından resmi duyurularla ilan edilir. Başvurular başladıktan sonra haber sitemiz üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.