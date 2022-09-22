TOKİ başvuru bedelinin geri ödenip, ödenmediği merak konusu geliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular e-Devlet üzerinden 28 Ekim'e devam ederken, başvuru bedelinin geri ödenip, ödenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, TOKİ başvuru bedeli geri ödeniyor mu? TOKİ kurasında ev çıkmayanlara başvuru bedeli iade edilir mi? TOKİ iadesi ne zaman ödenir?

TOKİ sosyal konut projesine başvurular devam ederken son dönemde en çok merak edilen konu başvuruların bedelinin geri ödenip, ödenmeyeceği merak konusu oldu. 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edileceği belirtilen başvurularda başvuru bedelinin iade edilip, edilmeyeceği ile ilgili internette en çok TOKİ başvuru bedeli geri ödeniyor mu? TOKİ kurasında ev çıkmayanlara başvuru bedeli iade edilir mi? TOKİ iadesi ne zaman ödenir? soruları araştırılıyor. İşte detaylar;



TOKİ BAŞVURU BEDELİ GERİ ÖDENİYOR MU?

TOKİ sosyal konut başvuru bedelleri kuradan 5 iş günü sonra iade edilecek.



TOKİ BAŞVURU BEDELİ NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade olarak alabilecekler.

13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 TOKİ sosyal konut projesi hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Vatandaşlar ise 14 Eylül tarihinde başlayacak olan TOKİ ucuz ev projesi ile ilgili birçok şeyi merak ediyor. Bunlardan biri ise TOKİ ucuz konutların İstanbul'da nerede yapılacağı. TOKİ 2022 ucuz konutlar İstanbul'da şöyle konumlanacak;

• Arnavutköy- Başakşehir- Esenler'de 28.340,

• Çatalca'da 540,

• Silivri'de 200,

• Tuzla'da 20.920 adet ucuz ev olarak belirlendi.

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurular ise 28 Ekim tarihinde sona eriyor.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük TOKİ sosyal konut projesi açıklamasında TOKİ evlerinin fiyatları açıklamasının ardından vatandaş merakla 3+1 ev fiyatlarını merak ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ev fiyatları 850.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 3.187 TL olarak ödeme yapılacakken 240 ay vadede ödeme gerçekleştirilecek.

TOKİ KAÇ DÜKKAN SATILACAK?

13 Eylül günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinde 50 bin iş yeri satışa çıkacak.