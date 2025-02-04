TOKİ BAŞVURU 2025 BAŞVURU EKRANI: 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne?

TOKİ tarafından duyurulan 250 bin konutluk dev sosyal konut projesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) gelecek resmi açıklamalar beklenirken TOKİ başvuru süreci ve şartları da kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı erişime açıldı mı? İşte, detaylar…

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. İlk ihale, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi ve sürecin Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

250 Bin Sosyal Konut Projesi

TOKİ İHALELERİ YAPILDI MI?

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TOKİ NE ZAMANA KADAR?

"250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için ihale tarihlerini açıklayarak 7 Kasım'da başlayan ihalelerin Haziran 2025'e kadar devam edeceğini söyledi. 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için yapılacak ihaleler ile tüm konutların süreçleri tamamlanmış olacak.

TOKİ konutları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan duyuruda ise "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak." şeklinde konuştu.