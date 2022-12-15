TOKİ Başakşehir kura tarihleri ve sonuç sorgulama ekran

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi olarak adlandırılan TOKİ konut projesinde 81 il genelinde kura çekimleri devam ediyor. Yayınlanan yeni takvimi ile 3. etap geçtiğimiz günlerde başladı.31 Ekimde başvuruların tamlamasının ardından 81 ilde kura çekimleri geçtiniz ay başlamıştı. Peki, İstanbul Başakşehir TOKİ kur çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Başakşehir kura sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ 2+1 ve 3+1 konut fiyatları ne kadar olacak?

30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Tuzla kura çekilişi sonrasında Başakşehir TOKİ kura tarihleri ile sonuç sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, TOKİ Başakşehir kura çekilişi ne zaman? TOKİ Başakşehir kura sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ 2+1 ve 3+1 konut fiyatları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul'daki kura çekimleri ilk olarak Tuzla ilçesinde başladı. TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi tarihleri henüz duyurulmadı.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI NE JKADAR OLACAK?

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları online olarak öğreniliyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları https://toki.gov.tr/ adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

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