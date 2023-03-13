İlk Evim projesinde İstanbul kura tarihleri belli oldu. Kuralar 16 Mart'ta başlarken 19 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Peki, TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman? İlk Evim İstanbul Başakşehir kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar…

TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman ve İlk Evim İstanbul Başakşehir kura çekimi ne zaman soruları TOKİ açıklaması sonrası merak edildi. Aylardır beklenen açıklama sonrası TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman? İlk Evim İstanbul Başakşehir kura çekimi ne zaman gibi sorular yanıtını buldu.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tuzla Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ BAŞVURU SAYISI KAÇ?

Bakan Kurum, TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuran 8 milyon kişiden, 5 milyon 135 bin 324 kişinin başvurusunun geçerli olduğunu söyledi. TOKİ projesine en fazla başvuranlar ise 2 milyon 30 bin 277 kişi ile gençler oldu.En çok başvuru İstanbul'dan oldu.