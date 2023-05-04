İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan arsa kura çekimi sonuçları gündemdeki yerini koruyor ve başvuruda bulunan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, TOKİ ARSA SONUÇLARI E- DEVLET: TOKİ arsa sonuçları açıklandı mı? TOKİ arsa sonuçlarına e-devlet üzerinden nasıl bakılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen duyuru ile birlikte TOKİ arsa kura çekimi işlemleri devam ediyor. Paylaşılan duyuruya göre İlk Evim Arsa projesinde birçok ilin kura işlemi adım adım gerçekleştirilmekte. Peki, TOKİ ARSA SONUÇLARI E- DEVLET: TOKİ arsa sonuçları açıklandı mı? TOKİ arsa sonuçlarına e-devlet üzerinden nasıl bakılır?

TOKİ ARSA SONUÇLARI E- DEVLET

TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi için TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI'na tıklayınız. Böylece TOKİ kura sonuçları isim listesi ile birlikte başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

TOKİ ARSA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekiminde TOKİ arsa kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. Yapılan duyuruları aktif olarak takip ederek başvuruda bulunduğunuz il için kontrolleri sağlayabilir, daha sonrasında TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama linki üzerinden TOKİ arsa kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.