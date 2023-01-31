Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesindeki sosyal konut kuralarında sona gelindi. "İlk Evim" projesinde 85 günde noter huzurunda çekilen kuralarla birlikte 71 ilde toplamda 182 bin 599 konutun hak sahibi belirlendi. Peki, TOKİ arsa kurası ne zaman? ARSA kurası CANLI izleme linki var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 ili kapsayan İlk Evim Arsa projesinin kura çekimleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Kura çekiminde hak kazananlara büyük kolaylıklar getiren projede taksitler sabit ve faizsiz olacak. Peki, TOKİ arsa kurası ne zaman? ARSA kurası CANLI izleme linki var mı? İşte, detaylar…

TOKİ ARSA KURASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim" kuralarının ardından "İlk Evim Arsa" kuralarının çekileceğini duyuran Bakan Kurum, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Kurum, paylaşımında "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.