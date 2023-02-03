Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan kura çekiminin durulması ile birlikte TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? Sorusu merak edildi. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kuraları hangi tarihte çekilecek? İşte İlk Evim Arsa kuraları çekim tarihi!

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek sorusu, konut kuraların çekilmesi ile birlikte konuya ilişkin olarak başvuru gerçekleştiren birçok vatandaş tarafından merak konusu haline gelmişti. Bu nedenle başvuran adaylar tarafından TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? Sorusu gündemdeki yerini koruyordu. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kuraları hangi tarihte çekilecek? İşte İlk Evim Arsa kuraları çekim tarihi!

TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bilgilendirme paylaşımı ile birlikte İlk Evim Arsa kuraları çekim tarihi belli oldu. Yapılan duyuruya göre "İlk Evim Arsa" projesinde yarın (3 Şubat Cumartesi günü)kuralar Mardin ve Niğde illeri ile başlayacak.

13 İLİ KAPSIYOR

"İlk Evim Arsa" projesi 1. etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak: 1 Şubat; Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil. 2 Şubat; Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil. 3 Şubat; Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil. 6 Şubat; Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.