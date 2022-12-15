TOKİ arsa kura sonuçları başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaklaşık 13 Milyon insanın başvuruda bulunduğu TOKİ arsa projelerinin kura çekimi ne zaman gerçekleşeceği TOKİ konut kuraları devam ederken gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa ödeme planı nasıl olacak? TOKİ arsa başvuru sonuçları nereden öğrenilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ arsa başvurusu yapanlar, kura çekiminin ne zaman başlayacağını merak ediyor TOKİ sosyal konut kuralarının ardından, TOKİ arasa kura çekimi başlaması bekleniyor. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa ödeme planı nasıl olacak? TOKİ arsa başvuru sonuçları nereden öğrenilecek? Detaylar haberimizde...

TOKİ ARSA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakanlık açıklamasında, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.

TOKİ ARSA ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

TOKİ ARSA BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ arsa başvuru sonuçları TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/' adresinden sorgulanacak.

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