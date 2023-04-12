İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan arsa kura çekimi sonuçları gündemdeki yerini koruyor ve başvuruda bulunan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ İlk Evim arsa kura çekimi sonuçları! E – devlet TOKİ arsa kura çekimi isim listesi!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen duyuru ile birlikte TOKİ arsa kura çekimi işlemleri devam ediyor. Paylaşılan duyuruya göre İlk Evim Arsa projesinde birçok ilin kura işlemi adım adım gerçekleştirilmekte. Peki, TOKİ arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ İlk Evim arsa kura çekimi sonuçları! E – devlet TOKİ arsa kura çekimi isim listesi!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları isim listesi için TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI'na tıklayınız. Böylece TOKİ kura sonuçları isim listesi ile birlikte başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.