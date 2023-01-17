TOKİ arsa kuraları için geri sayım başladı.10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından vatandaşlar TOKİ arsa ve ilk iş yerim projesinin kura çekiminin ne zaman yapılacağını sorguluyorlar.Peki,TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa alımlarında peşinat ne kadar? TOKİ arsa ve ilk iş yerim ödemeler sabit mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eylül ayında müjdesi verilen TOKİ kura çekimi tarihleri TOKİ Arsa başvurusunda bulunan binlerce vatandaşın gündemine geldi. TOKİ arsa kura çekim tarihlerinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar kura tarihlerini araştırıyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa alımlarında peşinat ne kadar? TOKİ arsa ve ilk iş yerim ödemeler sabit mi? TOKİ arsa kuralarına kaç kişi başvurdu? Detaylar haberimizde...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa kura tarihleribir sürerdir vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. ilk evim ,ilk iş yerim projesinde kuralar il il, ilçe ilçe devam ederken. TOKİ den arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların bir süredir merakla beklediği TOKİ arsa kura takvimi henüz açıklanmadı. Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek

TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ arsa için başvuran sayısı 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı da 20 bine ulaştı. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor.Arsanın konumu ve metrakalesine göre fiyatlarda değişiklik yaşanıyor.

TOKİ ARSA PEŞİNAT NE KADAR?

Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.

TOKİ'DEN ARSA ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payınasahip olmaması.

TOKİ ARSA VE İLK İŞ YERİM ÖDEMELERİ SABİT Mİ?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

TOKİ ARSA KURALARINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi "ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.