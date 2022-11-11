TOKİ Arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusu, konutlar için gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından en çok merak edilen ve araştırılan sorular arasında yerini aldı. Başvuruda bulunan birçok kişi TOKİ Arsa kuraları ne zaman çekilecek? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ Arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arsa kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ Konut kura çekimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından gözler arsa kura çekimlerine çevrildi. Arsa için başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusunu merak ediyor. Bu haberimizde başvuruda bulunanlar tarafından sıklıkla merak edilen TOKİ Arsa kuraları ne zaman çekilecek? Sorusunu yanıtladık. Peki, TOKİ Arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arsa kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Ancak daha önce yapılan bakanlık açıklamasında, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı belirtilmişti.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonucu sorgulama işleminiz için E-devlet kapısı üzerinde yer alan sorgulama ekranını veya TOKİ resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısımdan TOKİ resmi web sitesinde giderek T.C. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI