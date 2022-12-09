TOKİ arsa iş yeri kura çekimi sonuçları merakla bekleniliyor.15 Kasım tarihinde başvuruların tamamlanasının ardından vatandaşlar kura çekimlerinin tarihlerini ve sonuçlarını araştırıyorlar. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? TOKİ arsa ödeme planı nasıl olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

TOKİ iş yeri ve arsa kura çekimi tarihleri sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştı. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman ? TOKİ arsa ödeme planı nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. TOKİ arsa kura çekiliş tarihi ise henüz belli olmadı. Kura takvimi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ ARSA ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.