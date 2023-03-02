TOKİ kuraları, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında ileri bir tarihe ertelenmişti. 10 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında alınan TOKİ arsa başvurularının ardından başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi bilindiği üzere ileri bir tarihe ertelenmişti. 'İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi kapsamında; 81 ilde 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut projeli arsa, 50 bin iş yeri noter tarafından gerçekleştirilecek kura çekimin ardından hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?

Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir. Bunun için ilk başvurmanız gereken yer e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasıdır. Bu yöntemin haricinde TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayından da izlenerek öğrenilebilir. YouTube TOKİ resmi kanalı takip edilebilir.