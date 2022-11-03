TOKİ arsa ve iş yeri süreleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Ardından, TOKİ arsa iş yeri başvuru süresi uzadı mı ve son başvuru ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, TOKİ arsa iş yeri başvuru süresi uzadı mı, son başvuru ne zaman?

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 7 Kasım tarihinde sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bi açıklama ile TOKİ arsa iş yeri başvuru süresi uzadı mı sorusuna yanıt geldi. TOKİ arsa iş yeri başvuru süresi uzadı mı, son başvuru ne zaman? TOKİ arsa iş yeri başvuru süresi uzadı mı, son başvuru ne zaman? TOKİ arsa iş yeri başvuru süresi uzadı mı, son başvuru ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

TOKİ ARSA İŞ YERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk Evim İlk İş Yerim Proje başvuru tarihi 7 Kasım'da sona erecekti. Ancak arsa ve iş yeri başvuruları süresini 15 Kasım'a kadar uzattığını duyurdu. Buna göre TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 Salı günü sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

• "Gazi Kategorisine" 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir.

• 50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ