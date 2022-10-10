TOKİ arsa hangi illerde var? TOKİ arsa nerelerde yapılacak? TOKİ hangi illerde arsa satacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 5 milyonu aşan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri içinse başvurular bugün başlıyor. Süre 7 Kasım'da sona erecek. TOKİ arsa hangi illerde? TOKİ arsa nerelerde yapılacak? Merak ediliyor. İşte, TOKİ hangi illerde arsa satacak? Detaylar...

TOKİ arsa hangi illerde? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 5 milyonu aşan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri içinse başvurular bugün başlıyor. Süre 7 Kasım'da sona erecek. TOKİ arsa hangi illerde? TOKİ arsa nerelerde yapılacak? Merak ediliyor. İşte, TOKİ hangi illerde arsa satacak? Detaylar...

TOKİ ARSA HANGİ İLLERDE?

Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ arsaları; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alacak.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde 1 milyon konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.

ARSALAR 10 YIL VADEYLE SUNULACAK

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?