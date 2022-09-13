TOKİ sosyal konut projesi, dar gelirli aileler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 13 Eylül tarihinde detayları açıklığa kavuştu. Gerçekleştirilen canlı yayın ile birlikte vatandaşlar TOKİ arsa fiyatları ne kadar? Ve TOKİ arsa fiyatları kaç TL'den başlıyor? Sorularını merak ediyor. Peki, TOKİ arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa fiyatları kaç TL'den başlıyor? İşte TOKİ arsa fiyatları!

13 Eylül Salı günü gerçekleştirilen canlı yayın ile beraber sosyal konut projesine dair merak edilen birçok soru Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Merak edilen sorular arasında TOKİ arsa fiyatları ne kadar? Ve TOKİ arsa fiyatları kaç TL'den başlıyor? Sorusu da yer alıyor. Peki, TOKİ arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa fiyatları kaç TL'den başlıyor? İşte TOKİ arsa fiyatları!

TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen canlı yayında arsa fiyatlarının 192 bin TL'den başladığı belirtildi. Hisseli parsellerin fiyatları ise 112 bin TL'den başlıyor. Toplamda sosyal konut projesi kapsamında ise 500 bin ev, 250. Bin arsa, 50 bin işyeri satışı gerçekleştirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Yapılacak olan proje il sınırlarında en az 1 yıl boyunca ikamet eden aynı ilin nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.