TOKİ arsa çekilişleri ne zaman? TOKİ arsa çekilişleri hangi tarihte başlayacak? TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin arsa kura çekilişlerinin de hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor ve TOKİ arsa çekilişleri ne zaman? TOKİ arsa çekilişleri hangi tarihte başlayacak? soruları ile birlikte araştırılıyor. Peki, TOKİ arsa çekilişleri ne zaman? TOKİ arsa çekilişleri hangi tarihte başlayacak?

TOKİ konut kura çekim işlemleri etap etap gerçekleştirilirken, arsa için başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ arsa çekilişleri ne zaman? sorusunu merak ediyor. Bu nedenle TOKİ arsa çekilişleri ne zaman? sorusu gündemde yerini alıyor ve arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki, TOKİ arsa çekilişleri ne zaman? TOKİ arsa çekilişleri hangi tarihte başlayacak?

TOKİ ARSA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar, konut ve işyerlerinin hak sahiplerinin belirlenmesi hedefleniyor. TOKİ arsa çekilişlerinin ise hangi tarihte başlayacağı henüz belli değil. İlerleyen günlerde açıklanacak olan takvim ile birlikte tarihler netlik kazanacaktır. Konu hakkındaki gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.