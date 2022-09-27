Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasının ardından gözler arsa başvuru tarihlerine çevrildi.100 bin arsanın satışa çıkacağı projede başvuru şartları araştırılmaya başladı. 49 ilde 499 arsa projesinin başvuru şartları belli oldu. Peki, TOKİ arsa başvurusu ne zaman? TOKİ arsa başvuru şartları neler? İşte detaylar...

TOKİ başvurularının başlamasının ardından gündemdeki konular arasında yer almaya devam ediyor. TOKİ arsa başvuru tarihi de konut başvuruları kadar dikkat çekiyor. "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında altyapısı ve imarı tamamlanmış ev yapmaya hazır arsalar dar gelirli vatandaşlar için satışa sunulacak. 49 ilde 499 arsa projesinin başvurusunun tarihleri merak konusu oldu. Vatandaşlar TOKİ arsa başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ arsa başvurusu ne zaman? TOKİ arsa başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sosyal arsa ve sanayi işyeri başvuruları 10 Ekim ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-Devlet üzerinden alınacak.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Yoksul ve dar gelirli olmak. (Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması)

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)