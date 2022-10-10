TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI! TOKİ ilk evim arsa başvurusu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 5 milyonu aşan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri içinse başvurular bugün başlıyor. Süre 7 Kasım'da sona erecek. TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır? TOKİ başvuru ekranı merak ediliyor. İşte, TOKİ arsa başvurusu yapacaklar için TOKİ arsa başvuru nereden yapılır? Yanıtı...

TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 5 milyonu aşan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri içinse başvurular bugün başlıyor. Süre 7 Kasım'da sona erecek. TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır? TOKİ başvuru ekranı merak ediliyor. İşte,TOKİ arsa başvurusu yapacaklar için TOKİ arsa başvuru nereden yapılır? Yanıtı haberimizde...

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde 1 milyon konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.

TOKİ arsa başvurularının E-Devlet üzerinden bugünkü kabine toplantısının ardından açılması bekleniyor.

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ARSALAR 10 YIL VADEYLE SUNULACAK

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak.

O belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikâmet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması.

Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.