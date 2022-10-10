TOKİ arsa başvurusu başladı mı? TOKİ arsa başvuruları ne zaman? TOKİ arsa başvurusu şartları ne? TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

Milyonlarca kişi tarafından beklenen TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasının ardından gözler arsa başvuru tarihlerine çevrildi.100 bin arsanın satışa çıkacağı projede başvuru şartları birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 49 ilde 499 arsa projesinde arsa fiyatları belli oldu. Peki, TOKİ arsa başvuruları başladı mı? TOKİ arsa başvurusu şartları ne? TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar

TOKİ arsa başvuruları başladı mı? sorusu vatandaş tarafından merak ediliyor. TOKİ başvuruları gündemdeki konular arasında yer almaya devam ediyor. Bunlar arasında TOKİ arsa başvuru tarihi de dikkat çekiyor. "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında altyapısı ve imarı tamamlanmış ev yapmaya hazır arsalar dar gelirli vatandaşlar için satışa sunulacak. Peki,TOKİ arsa başvuruları başladı mı? TOKİ arsa başvurusu şartları ne? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ ARSA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim tarihi ile başladı. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden yapılacak.

TOKİ ARSA FİYATLARI VE TAKSİTLERİ NE KADAR?

İki grup arsa uygulaması var. İlk grupta 350-500 metrekare müstakil parsel şekilde sunulacak arsalar 192 bin 500 lira fiyat ve 1604 lira taksitle 10 yıl vadeli satılacak.

İkinci grubu oluşturan hisseli parseller 112 bin 500 lira bedel ile 937 lira taksitle 10 yıl vadeli alınabilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde 1 milyon konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.



MÜSTAKİL ARSA: Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m2 ile 500 m2 arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m2 konut yapmaya müsait arsa.

MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeliiade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

İLK EVİM PROJESİ kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İLK EVİM ARSA projesinede başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İLK EVİM PROJESİ hem de İLK EVİM ARSA projesi Noter kurası sonucundaasil olmaya hak kazanmaları halinde;bu hak sahipleri İLK EVİM PROJESİ ile İLK EVİM ARSA projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4-a)Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.

İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.

Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.

7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

İŞYERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TC vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.