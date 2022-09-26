Milyonlarca kişi tarafından beklenen TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasının ardından gözler arsa başvuru tarihlerine çevrildi.100 bin arsanın satışa çıkacağı projede başvuru şartları birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 49 ilde 499 arsa projesinde arsa fiyatları belli oldu. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman, başladı mı? 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar, başvuru şartları neler?

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TOKİ başvuruları gündemdeki konular arasında yer almaya devam ediyor. Bunlar arasında TOKİ arsa başvuru tarihi de dikkat çekiyor. "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında altyapısı ve imarı tamamlanmış ev yapmaya hazır arsalar dar gelirli vatandaşlar için satışa sunulacak. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman, başladı mı? 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar, başvuru şartları neler? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ 100 BİN ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal arsa ve sanayi işyeri başvuruları 10 Ekim ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-Devlet üzerinden alınacak.

TOKİ ARSA FİYATLARI VE TAKSİTLERİ NE KADAR?

İki grup arsa uygulaması var. İlk grupta 350-500 metrekare müstakil parsel şekilde sunulacak arsalar 192 bin 500 lira fiyat ve 1604 lira taksitle 10 yıl vadeli satılacak.

İkinci grubu oluşturan hisseli parseller 112 bin 500 lira bedel ile 937 lira taksitle 10 yıl vadeli alınabilecek.

100 BİN TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Yoksul ve dar gelirli olmak. (Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması)

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)