TOKİ'den başvuruları bugün başlayan arsalar için e-Devlet açıklaması geldi
Emlak Haberleri
'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular 10 Ekim tarihi itibari ile başladı. TOKİ sosyal medya hesabından başvurular sırasında yaşanacak yoğunlukta sorun olabileceğini ifade ederek "Yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor." şeklinde bir açıklama yayımladı.
Kısa süre önce duyurulan 'İlk evim, ilk iş yerim' kampanyasının arsa ayağının başvuruları bugün başladı. TOKİ, başvurular hakkında sosyal medya hesabından duyuru yayımladı.
E-DEVLET SİSTEMİNDE SORUN YAŞANIYOR
Başvuruların başlamasının ardından vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle online başvurularda yoğunluk yaşandı. TOKİ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur." sözlerini kullandı.