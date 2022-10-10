TOKİ'den başvuruları bugün başlayan arsalar için e-Devlet açıklaması geldi

'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular 10 Ekim tarihi itibari ile başladı. TOKİ sosyal medya hesabından başvurular sırasında yaşanacak yoğunlukta sorun olabileceğini ifade ederek "Yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor." şeklinde bir açıklama yayımladı.