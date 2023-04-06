TOKİ sosyal konut ve arsa projelerinde kura çekim işlemleri devam ederken TOKİ TV Arnavutköy kura çekimi izleme linki var mı? Sorusu gündeme geliyor. Peki, TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle! TOKİ TV Arnavutköy kura çekimi izleme linki var mı? TOKİ Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir?

TOKİ Arnavutköy kura çekimi, TOKİ kura çekim işlemlerine dair oldukça merak edilenlerden bir tanesi haline geliyor. İl İl gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından sıra İstanbul'da yer almakta olan ilçelerin kura çekim işlemlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olmak üzere devam ediyor. Peki, TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle! TOKİ TV Arnavutköy kura çekimi izleme linki var mı? TOKİ Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir?

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılmakta olan bilgilere göre 01-19 Nisan arasında İstanbul TOKİ kura çekim işlemleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olmak üzere devam edecek ve canlı yayın TOKİ TV – Youtube TOKİ hesabı üzerinden yapılacak. Haberimiz içerisinde yer almakta olan İstanbul TOKİ TV kura çekimi linki ile kura çekim işlemleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇ İZLEME LİNKİ

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILIYOR?

TOKİ kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Esenler - Başakşehir - Arnavutköy kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.