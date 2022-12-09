TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada TOKİ Arnavutköy çekilişi ne zaman? Sorusu, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Arnavutköy çekilişi ne zaman? TOKİ Arnavutköy çekilişi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise Adana TOKİ Arnavutköy çekilişi ne zaman? Sorusunu araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Adana etabı merak ediliyor. Peki, TOKİ Arnavutköy çekilişi ne zaman? TOKİ Arnavutköy çekilişi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi. Arnavutköy için çekilecek kura çekiminin tarihi henüz belli değil.