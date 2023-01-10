TOKİ Ankara'nın hangi ilçelerine yapılacak? TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ ilk evim ilk iş yerim sosyal konut kapsamında 250 bin konut için kura çekimi yapılmaya devam ediliyor. Bugün Adana ve Ankara ileri için gerçekleşen TOKİ kura çekiminin ardından vatandaşlar TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ konut ödemeleri nasıl olacak? TOKİ Ankara evleri nerede yapılacak? Sorularının yanıtını sorguluyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal konut başvuru yapan vatandaşlar TOKİ kura tarihleri ve kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİkonut ödemeleri nasıl olacak? TOKİ Ankara evleri nerede yapılacak? TOKİ 5. etap kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara Gölbaşı sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara gölbaşı kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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TOKİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Proje kapsamında 2+1 konutların aylık taksiti 2 bin 280 lira olacak. Toplam değeri 608 bin lira olan evlerden yüzde 10 peşinat alınacak ve 240 ay vadeyle ödeme yapılacak. 3+1 evlerde ise taksitler 3 bin 187 lira olacak. Evlerin toplam değeri 850 bin TL'yi bulacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade uygulaması burada da geçerli olacak.

TOKİ ANKARA EVLERİ NEREDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başkent Ankara'ya 1.545 adet konut yapacak. Ankara'ya yapılacak konutlar şu şekilde:

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160 KONUT

ANKARA ÇAMLIDERE: 100 KONUT

ANKARA ETİMESGUT: 3.800 KONUT

ANKARA EVREN: 150 KONUT

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545 KONUT

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul ,İzmir, Bursa için TOKİ kura tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama gelince habere eklenecek.