TOKİ Ankara Mamak kura çekimi ne zaman saat kaçta? TOKİ Ankara kura çekim sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kuraları 81 ilde il il ilçe ilçe gerçekleştiriliyor. 5.etap TOKİ Kura tarihleri açıklandı. TOKİ konut başvurusu yapan vatandaşlar kura sonuçlarını merak ediyor.2-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen TOKİ Ankara kura çekiminin sonuçları sorgulanıyor. Peki, TOKİ Ankara kura çekim sonuçları açıklandı mı? Ankara Mamak kura çekim sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ankara'nın neresine konut yapacak? TOKİ kura çekimi canlı izle! İşte konu hakkında merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ ilk evim ilk iş yerim kura çekimi heyecanı 81 ilde devam ediyor. Kura çekimi deva eden Ankara'da ilk gün kura çekim heyecanı son buldu. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar Ankara kura çekim sonuçları açıklandı mı? Ankara Mamak kura çekim sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ankara'nın neresine konut yapacak? TOKİ kura çekimi canlı izle! Detaylar haberimizde...

ANKARA'NIN HANGİ İLİCELERİNE TOKİ KONUT YAPACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Ankara'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 14 ilçede, ilk etapta 18.250 adet yapılacak.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları kura çekiminin ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Şuana kadar çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Ankara ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi. Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.