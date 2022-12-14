Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirecek olan 250 bin sosyal konut projelerine başvuruların ardından kura çekimi heyecan devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek TOKİ konutlarının kura çekim tarihi, dördüncü etap kura takviminin belli olmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Ankara'nın hangi ilçelerine yapılacak? TOKİ Kurları ne zaman bitecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek TOKİ konutlarının kura çekim tarihi, dördüncü etap kura takviminin belli olmasıyla birlikte gündeme geldi. Dördüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 12-19 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 556 konut için yapılacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri açıklandı mı? TOKİ Ankara'nın neresine konut yapacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak. İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKİ PROJESİ ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesinin Ankara'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da; Ayaş, Bala, Çamlıdere, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Evren, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Polatlı ve Sincan ilçelerinde yapılacak.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

DÖRDÜNCÜ ETAP KURALARINDA HANGİ İLLER YER ALIYOR?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek. Kura çekimi yapılacak iller; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat olarak açıklandı.

TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

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