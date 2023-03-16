İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ Ağrı arsa sonuçları birçok kişi tarafından araştırılmakta. Birçok kişi gerçekleştirilen kura çekiminin sonucunu merak etmekte. İşte TOKİ Ağrı arsa sonuçları! TOKİ Ağrı arsa sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Ağrı arsa sonuçları isim listesi!

TOKİ Ağrı arsa sonuçları bir süredir başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar ile birlikte TOKİ Ağrı arsa sonuçları sorgulama ekranı var mı?Sorusu yanıt buldu. İşte TOKİ Ağrı arsa sonuçları! TOKİ Ağrı arsa sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Ağrı arsa sonuçları isim listesi!

TOKİ AĞRI ARSA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün gerçekleştirilen TOKİ Ağrı arsa kura çekiminin ardından TOKİ Ağrı arsa sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak isteyen adaylar, haberimiz içerisinde yer almakta olan TOKİ Ağrı arsa sonuçları sorgulama ekranı linki üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilmektedir.

TOKİ AĞRI ARSA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI LİNKİ

TOKİ İŞ YERİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirmeye göre TOKİ ilk iş yerim kura çekimi 15 Mart tarihinde birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Kura çekiminin gerçekleştirileceği iller arasında birçok farklı şehir bulunmakta. TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izlemek isteyen kullanıcılar, haberimiz içerisinde yer almakta olan TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izleme linki üzerinden canlı kura çekimine ulaşabilir.