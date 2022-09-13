Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artış sebebi ile birçok vatandaş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak sosyal konut projesini bekliyor. Peki, vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen TOKİ Açıklandı mı? TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ ne zaman açıklanacak?

TOKİ Açıklandı mı? Ve TOKİ sonuçları açıklandı mı? Soruları, beklenen 13 Eylül Salı tarihinin gelmesi ile birlikte daha fazla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan konut projesi. Bugün açıklanacak. Peki, TOKİ Açıklandı mı? TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ ne zaman açıklanacak?

TOKİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan konut projesinin, 13 Eylül Salı günü açıklanacağı duyurulmuştu. Beklenen tarihin gelmesinin ardından vatandaşlar heyecanla TOKİ sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığını merak ediyor. Henüz TOKİ sonuçları açıklanmadı fakat, önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

Milletin Lideri,

Milletin evinde

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini bugün açıklıyor.



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 14.00'te #YüzyılınKonutProjesi'nin detaylarını milletimizle paylaşacak. pic.twitter.com/CO31UGIetb — Murat KURUM (@murat_kurum) September 13, 2022

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vatandaşların heyecanla beklediği TOKİ sosyal konu projesi 13 Eylül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile başlayacak. TOKİ'ye başvurmak isteyenler ise TOKİ sosyal konut projesinin ne zaman olacağını merak ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Twitter hesabında yaptığı açıklama şöyle oldu; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" TOKİ sosyal konut projesi açıklaması 13 Eylül Salı günü saat 14:00'da yapılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut başvuru bedelinin 1000-2000 TL arasında olması bekleniyor. İlerleyen günlerde bu rakam netleşecek ve kesinlik kazanacaktır.