Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 43 ilde 212 konut ile 17 ilde 143 iş yerini 11-12 Ekim tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Peki, TOKİ açık artırmaya katılma linki! TOKİ 43 il açık artırmaya nasıl katılınır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 43 ilde konut iş yeri açık artırma yöntemiyle satılacağını açıkladı. Peki, TOKİ konut-iş yeri açık artıma ne zaman, nerede nasıl yapılacak? TOKİ 43 il hangileri? TOKİ açık artırmaya katılma linki! TOKİ 43 il açık artırmaya nasıl katılınır?

TOKİ 43 İL AÇIK ARTIRMAYA NASIL KATILINIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 43 ilde 212 konut ile 17 ilde 143 iş yerini 11-12 Ekim tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

11 Ekim Çarşamba ve 12 Ekim Perşembe günlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel'de yapılacak.

www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de online teklif verilebilecek.

Satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

TOKİ 43 İL HANGİLERİ?

• Afyonkarahisar,

• Adana,

• Aksaray,

• Ankara,

• Balıkesir,

• Batman,

• Bolu,

• Bursa,

• Denizli,

• Diyarbakır,

• Elazığ,

• Eskişehir,

• Gümüşhane,

• Isparta,

• İstanbul,

• İzmir,

• Karabük,

• Kars,

• Kastamonu,

• Kayseri,

• Kırıkkale,

• Kırşehir,

• Kilis,

• Konya,

• Kocaeli,

• Kütahya,

• Malatya,

• Manisa,

• Mersin,

• Muş,

• Nevşehir,

• Niğde,

• Osmaniye,

• Samsun,

• Sakarya,

• Sivas,

• Siirt,

• Şanlıurfa,

• Tekirdağ,

• Trabzon,

• Uşak,

• Van

• Yozgat

TOKİ AÇIK ARTIRMAYA KATILMA LİNKİ!

Açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel'de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.