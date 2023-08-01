TOKİ AÇIK ARTIRMA 2023: 42 il 182 konut TOKİ açık artırma teklif verme nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresince (TOKİ), 42 ilde 182 konut, açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek açık artırma sürecinin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, TOKİ açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ açık arttırma 2023! 42 il 182 konut TOKİ açık artırma teklif verme nasıl yapılır?

TOKİ açık artırma 2023 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sundu. Peki, TOKİ açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ açık arttırma 2023! 42 il 182 konut TOKİ açık artırma teklif verme nasıl yapılır?

TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ açık artırma 2023 || Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sundu. Açık artırma 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacak.

Açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA TEKLİF VERME NASIL YAPILIR?

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.