Toki 500 TL iadesi ne zaman? Toki başvuru ücreti ne zaman geri iade edilecek, hesaba ne zaman yatacak, hangi bankaya?

Toki kura çekilişi il il devam ediyor. Kurada çekiliş çıkmayan vatandaşlar para iadesi yapılacak mı, ne zaman yapılacak merak ediyor. Peki, Toki 500 TL iadesi ne zaman? Toki başvuru ücreti ne zaman geri iade edilecek, hesaba ne zaman yatacak? Toki 500 TL iadesi hangi gün olacak? Toki 500 TL iadesi hangi bankaya yapılacak? Para iadesi Ziraat'e mi yatırılacak? İşte bilgiler...

TOKİ sosyal konut projesine kuraları çekilirken kurası çıkmayan vatandaşlar başvuru bedelinin geri ödenip ödenmeyeceği merak etti. Bu bağlamda vatandaşlar, Toki 500 TL iadesi ne zaman? Toki başvuru ücreti ne zaman geri iade edilecek, hesaba ne zaman yatacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ tarafından konuya ilişkin gerçekleştirilen açıklama şu şekilde;

"Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir."

Buna göre kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

TOKİ 500 TL İADESİ NE ZAMAN YAPILIR, NEREDEN ALINIR, HANGİ BANKA?

TOKİ 500 TL iadesi kura çekilişinin ardından çıkmayan hak sahiplerine 5 iş günü içerisinde yapılacak. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ 2022

21 Kasım: Erzincan

22 Kasım: Tunceli

23-24 Kasım: Elazığ

24-25 Kasım: Adıyaman

26-27-28 Kasım: Diyarbakır

28-29 Kasım: Malatya

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük