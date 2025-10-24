TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı ve başvuru nasıl, ne zaman olacak? İşte daire fiyatları

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru! "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen proje, hem uygun fiyatlı konut imkânı hem de güvenli yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başakşehir'de düzenlenen tanıtım töreninde duyurduğu proje kapsamında anahtar teslimleri 2027'de başlayacak.

TOKİ 500 BİN KONUT DAİRE FİYATLARI

Proje kapsamında inşa edilecek konutlar 55, 65 ve 80 metrekare olarak planlandı. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların ise 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. İstanbul'da ise 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 950 bin TL fiyatla satışa sunulacak.

Proje kapsamında İstanbul'a 100 bin konut, Ankara'ya 30 bin 780, İzmir'e 21 bin 520, Gaziantep'e 13 bin 940, Konya'ya 13 bin 670, Şanlıurfa'ya 13 bin 190 ve Diyarbakır'a 12 bin 170 konut yapılacak. Ayrıca İstanbul'da 15 bin adet kiralık sosyal konut üretilecek. Bu konutlar piyasa rayicinin altında kira bedeliyle kiralanacak ve 3 yıl süreyle vatandaşlara tahsis edilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

Projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutlar için 180 bin TL peşinat ödenecek ve aylık taksitler 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1 dairelerde peşinat 220 bin TL, taksit 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise peşinat 265 bin TL, taksit 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İstanbul'daki konutlar için ödeme planı da açıklandı. 55 metrekarelik 1+1 dairelerin peşinatı 195 bin TL, aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1 dairelerde peşinat 245 bin TL, taksit 9 bin 188 TL olarak hesaplandı. 80 metrekarelik 2+1 konutların peşinatı 295 bin TL, aylık taksiti ise 11 bin 63 TL olarak duyuruldu.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU NE ZAMAN 2025?

"Yüzyılın Konut Projesi" için başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Vatandaşlar başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla yapabilecek.

Hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimleri 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. İnşaatı tamamlanan konutların teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin, eşleri ve çocukları dahil olmak üzere üzerlerinde kayıtlı herhangi bir tapunun bulunmaması şartı aranacak.

Gelir kriteri kapsamında, hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için 145 bin TL'yi, diğer iller için ise 127 bin TL'yi geçmemesi gerekiyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Ayrıca, başvuru sahiplerinin başvuru yapılan il veya ilçede en az bir yıldır ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeye şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5 kontenjan ayrıldı. Engelli vatandaşlara yüzde 5, emeklilere yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan sağlanacak.

Bu kontenjanlar doğrultusunda her gruptan vatandaş, belirtilen başvuru tarihleri içinde şartları sağladıkları takdirde projeye dahil olabilecek. TOKİ, projenin hayata geçmesiyle birlikte hem dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına hem de afet riski altındaki yapıların yenilenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.