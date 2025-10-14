TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor, başvurular nereden, nasıl yapılır? (2025) TOKİ projesi şartları neler, kimler yararlanabilecek?

Dar gelirli vatandaşlara yönelik konut sahibi olma imkânı sunan TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Özellikle nüfus yoğunluğu fazla olan iller ve deprem riski taşıyan bölgelerde hayata geçirilecek projede, başvuru şartları ve süreci vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Uygun ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı kolaylaştıran proje hakkında tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine yönelik başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi. Projenin kapsamı ve büyüklüğü göz önüne alındığında, başvuruların başlaması için resmi duyuruların yapılması bekleniyor. Vatandaşların başvuru süreçleriyle ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmesi için TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet platformu düzenli olarak takip edilmelidir.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLADI MI?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, toplam 280 bin konutun inşaatı sürüyor; bunlardan 50 bini büyük ölçüde tamamlandı, 100 bini ise bitirme aşamasında bulunuyor.

Ayrıca 250 binlik sosyal konut kampanyasında 247 bin konutun yapımına başlandı. Bu gelişmeler, Türkiye'de sosyal konut arzının artarak ihtiyaçların kısa sürede karşılanacağını gösteriyor. Bakan Kurum, projeyle konut sorunlarının büyük oranda çözüleceğini ve kira fiyatlarının da düşüş eğilimine gireceğini belirtti.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projelerin resmi başlangıç tarihleri ve lokasyonları illere göre değişiyor. İhaleye çıkmış 165 bin 55 sosyal konutun büyük kısmı, özellikle büyükşehirlerde inşa edilecek. TOKİ, inşaatları aşamalı olarak planlıyor.

Öncelik İstanbul (Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri), Ankara (Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut) ve İzmir (Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı) ilçelerinde olacak. Başvuru ve teslim süreçleri TOKİ'nin resmi sitesinden takip edilebilir.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Proje, sosyal konutları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor. Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, konut sahibi olmamak ve belirlenen gelir sınırının altında bulunmak temel şartlar arasında. Ayrıca, TOKİ'nin talep ettiği belgelerin eksiksiz sunulması gerekiyor. Başvurular TOKİ'nin resmi internet sitesi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Özellikle konut sahibi olmayan ve kira yükü altında zorlanan vatandaşlar bu projeden faydalanacak. Bakan Kurum, sosyal konutların kira fiyatlarında düşüş sağlayacağını ve deprem riski yüksek bölgelerde konut arzının artacağını vurguladı.

Büyükşehirler ve öncelikli ilçelerde yaşayanlar, başvurularda öncelik kazanabilir. Proje, yoğun şehirleşme bölgeleri ile ihtiyaç duyulan deprem bölgelerinde uygun fiyatlı konut imkânı sunmayı hedefliyor.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Projede konutların çoğunluğu büyükşehirlerde inşa edilecek. İstanbul'da Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'da 13 bin 646, İzmir'de ise 11 bin 325 konut yapılacak. Bu dağılım, sosyal konutlara erişimi kolaylaştırırken, kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlayacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Projede temel atma işlemlerinin 2025 sonunda başlaması planlanıyor. İnşaatların 2026'da hızla ilerlemesi ve kademeli teslimlerin 2027'den itibaren başlayarak 2030 yılına kadar sürmesi öngörülüyor. Deprem riski yüksek bölgeler öncelik taşıyor ve teslim süreçleri bu alanlarda hızlandırılacak.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular TOKİ'nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) üzerinden online olarak ya da e-Devlet ( www.turkiye.gov.tr ) aracılığıyla yapılabilir. Her iki platformda da kimlik doğrulama ve gerekli belge yükleme işlemleri kolaylıkla tamamlanabiliyor.