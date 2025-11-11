Türkiye genelinde büyük merak uyandıran TOKİ 500 bin konut projesi, sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen bu kampanya kapsamında başvurular, hem e-Devlet üzerinden hem de yetkili banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Peki, TOKİ 500 bin konut projesinde son başvuru tarihi ne zaman? TOKİ başvurularında son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNDE SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 500 bin konut projesi, Türkiye genelinde yoğun ilgi görüyor. Bu dev sosyal konut kampanyasında başvurular, hem e-Devlet üzerinden hem de yetkili banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, başvuru süreçlerinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda uygulanan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alma sistemi, bu kampanyada da uygulanacak. Kampanya süreci 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

TOKİ BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ başvuru sürecinde son gün, 19 Aralık 2025 olarak açıklandı. Ancak e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, TCKN son rakamına göre farklı günlerde alınacak. Bu sistemle, başvuru yoğunluğu ilk günlerde dengelenmiş olacak.

TCKN son rakamı "0" olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde, "2" olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde, "4" olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde, "6" olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde ve "8" olanlar ise 14 Kasım 2025 tarihinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

15 Kasım 2025 itibarıyla başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Böylece e-Devlet veya banka şubeleri aracılığıyla tüm vatandaşlar, kampanyadan yararlanabilecek ve başvurular 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ

TOKİ'nin duyurduğu uygulama kapsamında, e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TCKN son rakamına göre belirlenen günleri takip etmek zorunda. Bu sistemle, başvuru sürecinde yoğunluk azaltılırken, herkesin adil şekilde başvuru yapması sağlanacak.

Özetle, TCKN son rakamı "0" olanlar 10 Kasım 2025, "2" olanlar 11 Kasım 2025, "4" olanlar 12 Kasım 2025, "6" olanlar 13 Kasım 2025 ve "8" olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuruda bulunabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılan başvurularda ise TCKN sınırlaması bulunmuyor; yani banka şubelerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar diledikleri gün başvuru yapabilir.